У Полтавській області за програмою «Велике будівництво» повністю відновили дорогу Кролевець — Пирятин

У Полтавській області в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» завершився ремонт дороги регіонального значення Р-60 Кролевець — Конотоп — Ромни — Пирятин. Про це повідомляє Полтавська облдержадміністрація.

Загальна довжина дороги Р-60 у межах Полтавської області становить 82,5 км. Практично на всій її протяжності тепер укладено нове дорожнє покриття. Цього року під час «Великого будівництва» було відновлено 17 км.

До початку ремонту дорога перебувала у вкрай незадовільному стані. На дорожньому полотні у великій кількості утворилися вибоїни, колії та деформації.

Під час поточного середнього ремонту підрядник посилив основу, уклав два шари асфальтобетону, наніс дорожню розмітку, а також встановив бар'єрну огорожу та нові дорожні знаки.

Дорога Р-60 є важливою транспортною артерією Полтавської області. Щодня нею користуються близько 5000 транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загальна протяжність доріг, збудованих та відремонтованих у 2021 році за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво», має скласти 6500 км.

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