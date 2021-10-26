За два роки «Великого будівництва» на Закарпатті відремонтували 562 км доріг — Зеленський

За два роки роботи програми «Велике будівництво» у Закарпатській області було відновлено загалом 562 км автодоріг. Про це повідомив у Facebook президент Володимир Зеленський, розповідаючи про досягнення інфраструктурної програми.

«Два роки тому, наприкінці жовтня 2019-го, я анонсував програму „Велике будівництво“. Нові дороги, лікарні, школи, садочки, стадіони, басейни, ЦНАПи, культурні об’єкти та ще багато іншого — результат, на якому ми не збираємося зупинятися. І для мене вкрай важливо, щоб його відчував кожен регіон — на заході й на сході, на півдні, півночі і в центрі нашої прекрасної України», — написав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що розвиток туристичного потенціалу Закарпаття та інфраструктурних умов для жителів краю є одним із пріоритетних для нього питань. Протягом двох останніх років в області, окрім сотень кілометрів доріг, було побудовано та реконструйовано 46 медичних закладів і 13 шкіл та садочків.

При цьому Зеленський додав, що з наступного року інфраструктурна програма в області стане ще активнішою.

«Це край, де розташований географічний центр Європи і який має потенціал, щоб стати ще й її інфраструктурним центром», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що по всій Україні в рамках «Великого будівництва» протягом цього року планується оновити 6500 км автодоріг.

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