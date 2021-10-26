Заступник міністра економіки Михайло Лев та голова парламентського економічного комітету Дмитро Наталуха можуть вивести 2 мільярди грн через Експортно-кредитну агенцію на політичну кампанію колишнього спікера Разумкова. Про це пише політолог Кирило Сазонов на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що саме Наталуха та Лев, не маючи жодного відношення до космічної галузі, взялися за реалізацію проєкту із запуску українського супутника.

«Хлопці, вас президент що просив? Сучасний надійний технологічний супутник. Який даватиме точну та оперативну інформацію про дислокацію військ агресора. А що президенту підсуєтили ви? Здули пилюку зі старого супутника „Січ-2−1“ в ангарі „Південмашу“. Який не відповідає, та, власне, і не може відповідати сучасним вимогам від слова „зовсім“. Тому що це дублікат апарату, який Україна запускала у 2011 році. Він безнадійно застарів», — написав Сазонов.

За його словами, супутник, випущений 10 років тому, безнадійно програє сучасним аналогам із роздільної здатності знімків більш ніж у 25 разів. При цьому на проєкт було витрачено 250 млн грн. Крім того, Сазонов стверджує, що це лише частина корупційної схеми. За інформацією політолога, основний прибуток планують отримати через Експортно-кредитну агенцію, який нібито мають намір направити на кампанію Дмитра Разумкова.

«Ви збільшили фонд держстрахувальника — Експортно-кредитного агентства через ВР і ввели своїх людей до його спостережної ради. І вішаєте всім, і у першу чергу, президентові — локшину про те, як завтра українські супутники бороздитимуть простори „Великого будівництва“. Ну, а насправді занедбаний супутник по-тихому крякне, якщо взагалі долетить, а пацани отримають відкат від мільярдної суми страховки, яку самі й заготовили. Доробок для майбутнього виборчого фонду вашого ідеолога», — заявив блогер.

За його словами, для того, щоб реалізувати цю схему, Разумков та його команда розставили лояльних людей у профільному комітеті парламенту, Мінекономіки та Державному космічному агентстві.

Сазонов припустив, що ще одна мета Наталухи та Лева — кинути тінь на президента Зеленського як головного конкурента Разумкова на майбутніх президентських виборах.

«Запуск свідомо проблемного та безнадійно застарілого апарату з явно негативними перспективами — чи це тільки дерибан і схематоз? Або ще й спланований якісний удар політичних конкурентів, а точніше, конкурента по ініціатору стратегічного проєкту — президенту?» — резюмував експерт.

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