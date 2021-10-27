Енергокризі в Україні міг би запобігти договір 2019 року, — Медведчук

Якби влада ще у 2019 році підписала договір про постачання російського газу, то сьогодні Україна не зіткнулася б із кризою. Про це заявив народний депутат Віктор Медведчук в етері телеканалу «Перший Незалежний».

За словами політика, влада в особі й президента Петра Порошенка, й нинішнього глави держави Володимира Зеленського мала змогу підписати вигідний для України газовий контракт, проте цей шанс втратила.

«Сьогодні у ЗМІ постійно згадується домовленість 2019 року отримувати російський газ безпосередньо по 175 доларів. І якби такі довгострокові контракти були підписані спочатку владою Порошенка, а потім владою Зеленського, то сьогодні Україна не зіткнулася б з такою кризою. Сьогодні вона змушена платити надхмарні ціни», — заявив Медведчук.

За словами нардепа, газовий контакт знизив би тарифи на тепло в Україні, а також поповнив бюджет завдяки транзиту до Європи.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував Росії знижку у розмірі 50% на транзит газу до Європи понад встановлені контрактом 40 млрд кубометрів.

Водночас Віктор Медведчук заявив, що якщо зараз не розв`язати питання нестачі вугілля в Україні, то його не буде й узимку.

Раніше повідомлялося, що кожен другий енергоблок державної компанії «Центренерго» не працює через відсутність вугілля та природного газу. Ще частина перебувають на поточних та аварійних ремонтах. 19 жовтня працювали лише 3 з 23 енергоблоків державних ТЕС.

23 жовтня на Донеччині через відсутність вугілля припинила роботу Слов'янська теплоелектростанція. Водночас Трипільська, Зміївська, Криворізька, Запорізька, Бурштинська, Вуглегірська та Курахівська ТЕС мають запасів менше ніж на десять днів.

Нагадаємо, 27 вересня Угорщина підписала з російським «Газпромом» довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України та 1 жовтня російський газовий монополіст припинив транспортування блакитного палива через нашу країну в угорському напрямку. Внаслідок цього 4 жовтня 2021 року Україна призупинила закачування природного газу до своїх підземних сховищ, закачавши 18,875 млрд куб. м газу.

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