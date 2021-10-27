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Політика

«Влада мені мститься»: Медведчук про звинувачення проти нього

15:03 27 жовтня 2021
Медведчук

Свою чергову кримінальну справу Віктор Медведчук називає абсурдом, оскільки, за його словами, доказів у справі немає. Але, як вважає підсанкційний політик, якого цитує сайт 112.ua, таким чином влада намагається загасити скандал, що сьогодні розгортається з приводу корупції, офшорного скандалу та багато чого іншого.

«Сьогодні влада мститься мені за мою політичну діяльність. Мститься за те, що я хотів, щоб у нас була вакцина та її виробляли в Україні. Я стояв за питання скасування санкцій щодо українських підприємств та відстоював їх. Я разом із партією відстоюю повернення Донбасу до України та України — на Донбас шляхом мирного врегулювання… І багато інших проєктів, пов'язаних з економікою: й газ, і постачання економічні, і експорт нашої продукції на ринки Росії, СНД», — заявив Медведчук і додав, що все це на користь людей.

Нардеп називає своє кримінальне переслідування спробою влади відвернути увагу від офшорного скандалу та багато чого іншого.

«Вибачте, але влада не увагу має відвертати. Влада на перше місце має ставити не формування громадської думки, а формування, використання реальних основ реалізації законних інтересів людей. У людей мають бути світло, газ, тепло, у людей має бути робота, має бути заробітна плата, діти мають вчитися. Ось у чому ефект діяльності влади, а не створення громадської думки через ефекти PR-акцій… Так і сьогодні уявляйте цей продукт із життя й для життя наших людей, тоді люди вам будуть тихо чи голосно, чи навіть бурхливо аплодувати. Але цього не відбувається з однієї простої причини: влада профнепридатна. Не розуміє реальних причин і не робить те, що вона зобов'язана робити на користь наших громадян», — вважає Медведчук.

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