Центральна влада продовжує втрачати вплив на цілі регіони України, тим самим перетворюючи державу на failed state, пише експерт з конституційного права Олександр Москалюк, коментуючи розслідування британського журналіста Тіма Вайта «Росія повертається в Україну: олігархи, криміналітет і місцеві еліти», де основна увага приділена ситуації в місті Дніпро.

«Багато цікавого в контексті міста Дніпро», — написав Москалюк. За його словами, також особливу увагу треба звернути на створення у Дніпрі підконтрольних меру силових формувань на кшталт «Муніципальної варти».

«Ще у 2014 році писав про небезпеку створення будь-яких самостійних місцевих правоохоронних органів, не підконтрольних центральній владі. Такі „органи правопорядку“ завжди діятимуть в інтересах тих, хто їх фінансуватиме. А оскільки кошти на фінансування різноманітних муніципальних варт беруться з місцевих бюджетів та подачок місцевих еліт, то й захищатимуть вони завжди зовсім не пересічних містян, а ті самі регіональні еліти. При цьому інтереси місцевих еліт розходяться з інтересами держави, самі ж муніципальні варти перетворюються на приватні армії. Таким чином відбувається повзучий процес феодалізації, де центральна влада вже не спроможна приборкати місцевих князьків, а її закони та розпорядження фактично не діють на непідконтрольній їй території. Саме так держава перетворюється на failed state», — написав Москалюк на своїй сторінці у фейсбуці.

Нагадаємо, влітку у Дніпрі «Муніципальна варта» напала на журналістів опозиційних до мера Філатова каналів.

За словами Москалюка, такі формування використовують для тиску на опозицію, побиття підприємців, журналістів, активістів. А відсутність реакції на це з боку центральної влади, наголосив юрист, лише провокує Філатова на посилення тиску.

«При цьому відчуття вседозволеності призводить до того, що Філатов дозволяє собі блокувати роботу Амур-Нижньодніпровського суду Дніпра просто за винесене проти самого Філатова рішення. Спосіб блокування вельми показовий — відключити суд від міських комунікацій, тим самим принижуючи суддів. Для демонстрації безкарності Філатов ще й публічно коментує рішення про відключення суду на своїй сторінці у фейсбуку ще й з використанням ненормативної лексики. І от тут цікаво, як довго центральна влада заплющуватиме очі на такі речі», — ставить запитання Москалюк.

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