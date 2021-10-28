Колишнього прокурора Одеської області Олега Жученка, одного з підозрюваних у справі мера Одеси Геннадія Труханова, яка розглядається зараз у Вищому антикорупційному суді України, випущено під заставу 2,6 млн грн. Про це пише «Думська».

«Суть справи полягає в тому, що правоохоронні органи в особі НАБУ та САП підозрюють мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього обласного прокурора Олега Жученка та низку топчиновників одеської міськради в участі у злочинному угрупуванні, яке, за версією антикорупційних органів, приватизувало міські землі без конкурсу під забудову, що завдало міському бюджету Одеси збитків на близько 689 млн грн», — пише телеграм-канал «Інсайдер UA».

За версією слідства, за своє сприяння та бездіяльність, окрім поділу грошей, отриманих від діяльності злочинного угруповання, Жученко нібито отримав службове житло від мерії.

Ще один цікавий факт, що квартиру отримав і його заступник (на той момент) Добросердов Артур, який сьогодні обіймає посаду заступника начальника ДСУ Нацполіції України. Не менш цікавим є й те, що лобіював на цю посаду Добросердова перший заступник голови МВС Євген Єнін, у якого Жученко за випадковим збігом обставин опинився в радниках, але після підозри НАБУ також випадково зник", — наголошується в повідомленні телеграм-каналу «Інсайдер UA».

За інформацією джерела в НАБУ, Жученка нібито готували на посаду керівника слідства Нацполіції. І детективи, знаючи про це, планували притягнути його до відповідальності вже на новій високій посаді. Дивує абсолютна цинічність нинішніх призначень у МВС і кому доручено це робити", — наголошується у публікації телеграм-каналу «Інсайдер UA».

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