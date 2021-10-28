У Новій Каховці монтують мобільний COVID-госпіталь: в ОП показали фото

Розгортання у Новій Каховці мобільного госпіталю ДСНС для інфікованих коронавірусом завершиться протягом цього тижня. Госпіталь було доставлено до Херсонської області п’ятьма вантажівками у понеділок, повідомив у фейсбуці заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він пояснив, що Нова Каховка є одним з лідерів за темпами поширення коронавірусу у країні.

«Місто вже самостійно не справляється, потрібна була допомога від центральної влади. Мобільний госпіталь посилив потужності Каховської центральної міської лікарні. Планується, що завтра до вечора (до вечора четверга. — Ред.) монтаж повністю завершиться. У госпіталі буде 120 ліжко-місць, біля кожного — кисневі концентратори. Буде забезпечена інтенсивна терапія», — розповів Тимошенко.

За його словами, раніше у лікарні, біля якої розгортається мобільний госпіталь, було проведено реконструкцію приймального відділення за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», що також підвищило швидкість надання екстреної допомоги.

«Далі вже особисто від кожної людини залежить, чи хоче вона потрапити на одне з таких (так, нехай сучасних, але все ж…) ліжко-місць, чи вирішить все-таки зробити щеплення. Держава забезпечила можливості: вакцин і пунктів вакцинації достатньо», — наголосив заступник голови ОП.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках «Великого будівництва» стартує проєкт зі створення у кожній області України лікарень нового формату, які відповідатимуть найкращим світовим стандартам.

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