Президент Зеленський вважає мера Києва Віталія Кличка потенційним суперником на наступних президентських виборах та прагне послабити його вплив. До цього процесу Зеленський нібито залучив мера Дніпра Бориса Філатова. Про це йдеться у розслідуванні британського журналіста Тіма Уайта «Росія повертається до України: олігархи, криміналітет та місцеві еліти».

«Віталій Кличко — один із найвідоміших політиків України. Після революції на Майдані кияни обрали його мером столиці. З того часу він тричі виграв вибори, у тому числі минулого року, коли здобув перемогу у першому турі. Президент Зеленський розглядає Віталія Кличка як потенційного суперника на майбутніх президентських виборах. Тому до війни із мером Києва Зеленський залучив навіть міського голову Дніпра. У червні 2021 року було створено Конгрес місцевої та регіональної влади за президента Зеленського. Українські політичні експерти пов'язують це з бажанням президента Зеленського обмежити можливості мера Києва Віталія Кличка напередодні президентських виборів», — йдеться у розслідуванні.

Тім Уайт нагадує, що в опублікованому нещодавно звіті впливового аналітичного центру США «Атлантична рада» йшлося про зв'язок між Зеленським, дніпровським олігархом Ігорем Коломойським та мером міста Борисом Філатовим.

Британський журналіст звертає увагу, що Кличко очолює організацію, схожу на «Конгрес місцевої влади», але створену набагато раніше — Асоціацію міст України. Завдяки асоціації, на думку британського журналіста, Кличко розширює свій політичний вплив. Створення «Конгресу», як вважає Уайт, покликане обмежити можливості Віталія Кличка напередодні президентських виборів.

Головою «Конгресу» став керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а як його заступника Зеленський висунув кандидатуру мера Дніпра Бориса Філатова.

«Навряд чи президент ініціював би висування несимпатичного йому мера на посаду заступника голови. А він це зробив у 2021 році щодо пана Філатова», — йдеться у розслідуванні. Журналісти також запитують, чи зможе Зеленський у таких умовах утримати регіони та зберегти цілісність країни?

Раніше експерт з конституційного права Олександр Москалюк, коментуючи розслідування Тіма Уайта, в якому основну увагу приділено ситуації у Дніпрі, зазначив, що центральна влада продовжує втрачати вплив на цілі регіони України.

Фото з сайту president.gov.ua

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