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Політика

Голову Закарпатської обласної ради Петрова відправили у відставку: що про це відомо

15:17 28 жовтня 2021
Олексій Петров

На Закарпатті спалахнув скандал в обласній раді — депутати проголосували за дострокове припинення повноважень свого голови, Олексія Петрова, з чим він докорінно не згоден і заявляє, що «продовжує роботу відповідно до законів України».

Як пише видання zaxid.net, у четвер, 28 жовтня, за відставку Олексія Петрова («Слуга народу») проголосували 35 депутатів облради. Зазначається, що перед засіданням перед будівлею облради проходив мітинг медиків та бібліотекарів, які виступали проти реорганізації та об'єднання комунальних лікарень та бібліотек, а за 10 хвилин до його початку на сайті опублікували розпорядження голови Закарпатської облради про перенесення сесії на 25 листопада.

Проте засідання відбулося, у залі зареєструвалися 36 депутатів, які за винятком одного підтримали відставку свого голови.

У коментарі журналістам Олексій Петров заявив, що засідання незаконне, і що він уже звернувся до правоохоронних органів: «Подав повідомлення про злочин відповідно до ст. 214 Кримінально-процесуального кодексу до Закарпатської обласної прокуратури, Управління СБУ та Нацполіції про дії, що кваліфікуються ст. 186 — самоврядність групою осіб, які сьогодні незаконно зайняли сесійну залу, незважаючи на те, що я видав розпорядження про перенесення сесії на 25 листопада».

Олексій Петров з 22 квітня 2020 року був головою Закарпатської ОДА, а 7 грудня 2020 року його обрали головою Закарпатської обласної ради.

З лютого 2017 року до серпня 2019 року очолював Департамент контррозвідки Служби безпеки України, після цього до квітня 2020 року працював начальником Управління СБУ у Кіровоградській області.

Нагадаємо, що після звільнення Петрова з посади голови ОДА, його місце зайняв Анатолій Полосков, який раніше працював директором виноробної компанії.

Фото Олексія Петрова із сайту Закарпатської облради.

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