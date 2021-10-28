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Політика

Заступником міністра юстиції з держреєстрації може стати Вікторія Васильчук: хто вона і що чекає на «земельну мафію»

15:50 28 жовтня 2021
Вікторія Васильчук

Начальник Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Вікторія Васильчук — основна кандидатура на посаду заступника міністра юстиції з питань державної реєстрації. Таку інформацію озвучив політолог, голова центру «Ейдос» Віктор Таран у своєму блозі на сайті «Кореспондент».

Таран називає це позитивним сигналом, який свідчить, що влада все-таки має намір боротися із «земельною мафією». За його словами, зараз Васильчук курирує Івано-Франківськ, де факти незаконних операцій із землею вдалося звести до мінімуму.

«Ринок землі, який стартував цього року і лише набирає обертів, вже висвітлив багато проблем. Як правило, проблеми однотипні — чорні нотаріуси, які переоформлюють ділянки, рейдерські атаки на фермерів, безпека відомостей державних реєстрів», — пише Таран.

За оцінкою експерта, на нинішній посаді Васильчук продемонструвала, що «збирається боротися із цим злом». У контексті можливого призначення на посаду заступника міністра Таран поставив претендентці 6 запитань:

  1. Перші кроки на посту та який глобальний план подолання успадкованих проблем?
  2. Як ви збираєтесь долати рейдерство?
  3. Скільки ще потрібно позбавити «чорних» нотаріусів посвідчень, щоб Нотаріальна палата нарешті взялася за очищення своїх лав?
  4. Чи можливо зараз ліквідувати державні нотаріальні контори і чи не призведе їхня ліквідація до соціального вибуху?
  5. Чому ДП «НАІС» («Національні інформаційні системи») не може забезпечити безпеку відомостей державних реєстрів?
  6. Коли буде ліквідовано Антирейдерську комісію, адже міністр юстиції пообіцяв це зробити протягом найближчих шести місяців, і чи поставлено перед вами саме це завдання?

«Сподіваюся, громадськість зможе почути відповіді на ці запитання найближчим часом. Оскільки саме відкрита та чесна позиція щодо цих питань допоможе суспільству краще оцінити професіоналізм та порядність ймовірної претендентки», — написав Таран.

Раніше посаду заступника міністра юстиції з питань держреєстрації обіймала Ольга Оніщук. Після її звільнення посада залишається вакантною протягом 4 місяців.

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