Міністр фінансів Сергій Марченко та його перший заступник Денис Улютін можуть бути зацікавлені у лобіюванні інтересів холдингової компанії «Київміськбуд», яка отримала низку об'єктів «Укрбуду» Максима Микитася. Про це пише у своєму матеріалі «РБК-Україна», відзначаючи, що компанії передали низку найбільш привабливих об'єктів, допомогли розв`язати деякі проблеми із законністю будівництва.

У матеріалі наголошується, що Міністерство фінансів намагається винести на розгляд вже третього уряду поспіль проєкт постанови про надання держгарантій «Київміськбуду» під добудову 18 об'єктів «Укрбуду» — проблемної компанії, яка у 2019 році припинила виконувати свої зобов'язання перед інвесторами. Держгарантії пропонується видати на суму 1,9 млрд грн під 0,5% річних.

«Наявність таких гарантій означає, що у разі нездатності «Київміськбуду» розрахуватися за своїми кредитними зобов'язаннями їх перед кредиторами виконає держава. Держгарантії на добудову проблемних об'єктів передбачені законом про держбюджет. Однак там йдеться про розподіл таких гарантій між усіма компаніями, які займаються проблемними забудовами. За даними місцевих адміністрацій, на сьогодні таких проблемних майданчиків налічується близько 190 по всій країні. Лобіювання ж з боку міністра фінансів Марченка та його першого заступника Улютіна фінансування лише 10% таких майданчиків може бути ознакою корупційних взаємин керівництва Мінфіну та «Київміськбуду», — пише «РБК-Україна».

У матеріалі озвучено версію про отримані «Київміськбудом» «бонуси» від держави на добудову об'єктів «Укрбуду».

«Найяскравіший приклад — ЖК „Арт Хаус“ та ЖК „Чарівне місто“, які побудовані на ділянках Міноборони. Відомство знаходилося в активних судах з „Укрбудом“, і проблем із землею та дозвільною документацією на ці об'єкти було більш ніж достатньо. Однак щойно за добудову взявся „Київміськбуд“, Кабмін зобов'язав Міноборони утриматися від судових процесів, а забудова на проблемній ділянці була легалізована», — йдеться у статті та зазначається, що, по суті, ринку надійшов досить сумнівний сигнал: можна незаконно отримати землю та розпочати будівництво, збанкрутувати, а потім «соціально відповідальний забудовник» зможе обійти закон і добудувати об'єкти як ні в чому не бувало, щоб «захистити ошуканих інвесторів».

Автор матеріалу також звертає увагу на наступне: «З 18 об'єктів, які заявлені у проєкті постанови, поданому Марченком на Кабмін, два (на Дегтярній та на Златоустівській у Києві) вже прийняті в експлуатацію, а щодо інших немає взагалі жодних розрахунків ні щодо їхньої будівельної готовності, ні щодо залишків непроданих квартир. Тобто членам уряду пропонується „повірити на слово“ Мінфіну та „Київміськбуду“, що їм потрібно для добудови саме 1,9 млрд грн», — йдеться у статті.

На думку автора, все це разом «не може не викликати питань щодо потенційних корупційних зв'язків».

«Той факт, що Марченко наполегливо продовжує виносити ухвалу на голосування після кількох відмов з боку прем'єр-міністра та інших членів уряду, лише підтверджує ці припущення», — пише «РБК-Україна».

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