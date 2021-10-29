Верещук, Рябікін, Резніков: у «Слузі народу» планують «перетасувати» Кабмін

Найближчими тижнями Верховна Рада може зайнятися перестановками в Кабміні. Як і припускали політологи, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля кадрові рішення не торкнуться, зате можуть змінити керівники чотирьох міністерств. Про це повідомляє Obozrevatel.

Замість керівника Мінприроди Романа Абрамовського, який подав у відставку, на чолі міністерства може стати нинішній заступник міністра Руслан Стрілець.

На місце Андрія Тарана до Міноборони може перейти нинішній віце-прем'єр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

Щодо голови Мінреінтеграції, то замінити Резнікова (у разі його затвердження на новій посаді) може народний депутат від «Слуги народу» Ірина Верещук.

На чолі Міністерства стратегічних галузей промисловості замість Олега Уруського може стати Павло Рябікін, нинішній голова Держмитниці.

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» нардеп від «Слуги народу» Євгенія Кравчук розповіла, у яких міністерствах готується заміна керівників. Депутати незадоволені роботою Мінеконології, хочуть оновити Мінекономіки та Мінсоцполітики. У випадку з керівником Міноборони рішення має ухвалити президент.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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