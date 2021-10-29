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Політика

«Велике будівництво» Зеленського капітально оновить один з найбільших садків Кривого Рогу

11:48 29 жовтня 2021
Дитсадок Ромашка

У Кривому Розі розпочався ремонт найбільшого у Центрально-Міському районі дитячого садочка № 201 «Ромашка».

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

«Створюємо в регіоні сучасні умови для виховання малюків. Працюємо за програмою президента України Володимира Зеленського „Велике будівництво“. Цьогоріч відкрили зведений „з нуля“ дитсадок у Покрові. Нині ремонтники приводять до ладу заклади у Чкаловому та Павлопіллі. Стартували масштабні роботи і у Кривому Розі», — зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

Криворізький дитсадок № 201 звели понад 40 років тому. Він складається з 8 корпусів, поєднаних переходами. У них проводився лише частковий ремонт, а деякі приміщення стоять закритими, бо у такому стані, що ними неможливо користуватись.

Наразі підрядники замінять все — від комунікацій до внутрішнього оздоблення. Фасад та покрівля будуть утеплені, а на ганках корпусів зроблять веранди різного кольору. Всередині приведуть до ладу групи, актову та спортивну зали. Замінять комунікації, встановлять нові батареї із високою тепловіддачею. Усі приміщення оснастять приточною вентиляцією. А на евакуаційних виходах встановлять спеціальні вікна, стійкі до вогню. Буде обладнано для дітей сенсорну кімнату.

Оновлений садочок прийме 210 малюків. Нині його відвідують 168 дітей. На час ремонту садочок переїхав до будівлі однієї зі шкіл міста.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив серед завдань програми «Велике будівництво» на 2021 рік ремонт та будівництво сотень об'єктів соціальної інфраструктури по всій країні, у тому числі дитячих садочків та шкіл.

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