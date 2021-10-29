Стало відомо, коли буде ухвалено рішення про позбавлення Разумкова мандата

«Слуги народу» визначаться щодо того, чи позбавляти депутатського мандата екс-спікера Дмитра Разумкова, припинення повноважень якого ініціювала президентська фракція, на з'їзді партії. Це може залежати від того, як колишній голова Верховної Ради голосуватиме у парламенті — відповідно до «лінії партії» чи ні.

Про це в інтерв'ю «Суспільному» заявив новий перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко.

«Давид Арахамія запропонував непогану, мені здається, конструкцію. Потрібно подивитися, чи продовжуватиме народний позафракційний депутат Дмитро Олександрович Разумков свою діяльність відповідно до програми партії «Слуга народу» , — зазначив він і додав, що ексспікер не голосував за низку рішень, передбачених партійною програмою.

«Дмитро Олександрович не голосував за нову редакцію закону про Національне антикорупційне бюро, що передбачає посилення та реформу антикорупційних органів. Це точно було в наших програмах. Такі приклади вже є. А визначатиме з'їзд партії, якщо таке питання піднімуть. Тому що це не є компетенцією голови партії чи голови політради партії. Це компетенція виключно з’їзду», — додав він.

Журналісти поцікавилися, скільки законопроєктів, важливих для «слуг», має проігнорувати їхній колишній колега по фракції, щоб партія позбавила його мандата. Однак Олександр Корнієнко на це запитання не відповів.

Нагадаємо, що нещодавно із президентської фракції виключили Людмилу Буймістер. Вона, до речі, була єдиною із «слуг народу», проголосувавши проти скандального закону про олігархів, а також не підтримала відставку Дмитра Разумкова.

Фото зі сторінки Дмитра Разумкова у соціальних мережах.

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