Перші в історії Харкова позачергові вибори мера: що відомо

У неділю, 31 жовтня, у Харкові відбуваються перші позачергові вибори міського голови. Останні 10 років мером першої столиці України був Геннадій Кернес. Він помер від коронавірусу в берлінській клініці «Шаріте» 17 грудня 2020 року.

Кернес заразився COVID-19 ще в серпні 2020 року. Він пропустив передвиборчу кампанію й самі вибори, але переміг. За Кернеса проголосували понад 60% харків'ян.

Геннадій Кернес мав повернутися до України 20 грудня. Дату повернення постійно переносили.

Перша сесія міськради пройшла у Харкові без мера, нагадує «Суспільне Харків» .

11 грудня у міськраді повідомили, що у міського голови відмовили нирки. За тиждень 61-річний Геннадій Кернес помер. Прощалися з мером 23 грудня в Оперному театрі, його поховали на цвинтарі № 2.

За відсутності Кернеса обов'язки міського голови виконував секретар міськради Ігор Терехов.

31 грудня Терехов звернувся до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів Харківського міського голови.

Через те, що Харківською міськрадою не було дотримано всіх бюрократичних процедур, Рада не змогла призначити вибори на березень 2021 року.

Лише 30 березня Верховна Рада проголосувала за проведення позачергових виборів міського голови у Харкові.

Ще до офіційної виборчої кампанії найбільш помітними із потенційних кандидатів у мери стали Ігор Терехов та Михайло Добкін. Обидва називають себе послідовниками Кернеса.

Добкін першим заявив, що балотуватиметься у мери Харкова — зробив це у Новий рік, у костюмі Діда Мороза під ялинкою.

Терехов протягом усієї передвиборчої кампанії офіційно не говорив, що йде в мери, але поводився дуже активно, що підтверджувало його мерські амбіції.

За спостереженнями «Опори», у діях Терехова були ознаки використання адміністративного ресурсу.

Від партії «Слуга народу» до мерів Харкова кандидатів не висували. За словами глави фракції Давида Арахамії, немає сильної кандидатури.

Колишній голова Харківської ОДА Юлія Світлична та бізнесмен Олександр Фельдман теж вирішили не балотуватися.

Зрештою на крісло міського голови претендують десять кандидатів. Троє з них — представники партій: Володимир Плетньов («Партія Шарія»), Олександр Скорик («Європейська солідарність»), Ігор Терехов («Блок Кернеса — Успішний Харків»). Інші — самовисуванці: Віктор Величков, Михайло Добкін, Дмитро Маринін, Аліна Мустафаєва, Костянтин Немічев, Сергій Ряполов, Денис Ярославський.

Подавали документи, але вибули ще троє самовисуванців. Депутат Харківської обласної ради від ОПЗЖ Валерій Говоров зняв кандидатуру на користь Михайла Добкіна, якому партія підтримала. Відмовилися від участі у виборах кандидат з освітою психолога Олександр Кондрусик та лідер Партії пенсіонерів Микола Кукурика.

Політологи вважають, що активність на цих виборах буде нижчою за всеукраїнську.

У Харкові працює Харківська міська територіальна виборча комісія та дев'ять районних. Сформовано понад 600 дільничних виборчих комісій. За даними Державного реєстру виборців на 13 жовтня у Харкові зареєстровано 1 млн 35 тис. 122 виборці. На вибори опублікували 1 млн. 40 тис. 609 бюлетенів. Прізвища кандидатів у бюлетені світло-рожевого кольору будуть розміщені за абеткою.

На виборчі дільниці люди мають прийти у захисній масці, з паспортом та особистою ручкою. Сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест не перевірятимуть.

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