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Політика

Терехов переміг у першому турі виборів мера Харкова, — екзит-пол

21:15 31 жовтня 2021
харків

У неділю, 31 жовтня, у Харкові відбуваються перші позачергові вибори міського голови. Ігор Терехов («Блок Кернеса — Успішний Харків») переміг у першому турі виборів мера Харкова. Відповідні дані екзит-полу оприлюднив центр «Соціальний моніторинг» 31 жовтня 2021 р.

За ним слідує самовисуванець Михайло Добкін із 27,6% підтримки. На третьому місці — Олександр Скорик (партія «Європейська солідарність»).

Опитування проводилось на випадково обраних 100 виборчих дільницях міста Харкова. На кожній ділянці інтерв'юери центру «Соціальний моніторинг» опитували виборців, які вже проголосували, відбираючи їх за встановленим кроком відбору.

Метод збирання інформації — фіксація відповіді на планшетах. Інтерв'юери звернулися до понад 13 тис. харків'ян-виборців.

Фото cvk.gov.ua

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