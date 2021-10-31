Скороход стверджує, що загиблого за дивних обставин Полякова вбили

Народний депутат Анна Скороход заявила, що для неї парламентарій Антон Поляков, який помер за дивних обставин у Києві 8 жовтня, був не просто близьким другом. Скороход та Поляков були заручені та мали зареєструвати шлюб 11 листопада, у день народження Антона. Про це Анна Скороход розповіла у програмі «Хард із Влащенко» на каналі «Україна 24».

«Ми були заручені і мали розписатися на його день народження. Він дуже цього хотів, бо для нього це було велике свято. Тому я скоріше не просто друг, а кохана жінка», — заявила Скороход. Вона додала, що Поляков розлучився з колишньою дружиною. Раніше це широко не афішувалося, але в ефірі було продемонстровано копію судового рішення від 14 червня 2021 року про розірвання шлюбу Полякова.

Депутат не сумнівається, що смерть її нареченого була не нещасним випадком, а вбивством. «Я ще раз хочу повторити, що Антона Полякова вбили», — наполягає нардеп. Мотивом для вбивства Полякова Скороход вважає політичну діяльність депутата.

Також, за словами Скороход, для неї підозріло, що поліція взялася за версію про отруєння Полякова метадоном та алкоголем, але одночасно ігноруються важливі докази, наприклад, слід на шиї, що може свідчити про асфіксію.

Нагадаємо, 33-річний нардеп помер у ніч на 8 жовтня, коли їхав у таксі містом. Обставини смерті були вкрай дивними. Депутат раніше не скаржився на здоров'я, а судмедексперт назвав причиною смерті гостру коронарну недостатність та гостру ішемічну хворобу серця. Крім того, було оголошено, що в крові виявлено сліди алкоголю та метадону.

Фото телеканал Рада/YouTube

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