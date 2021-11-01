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Політика

Застава понад 8 мільйонів: суд обрав запобіжний захід голові адвокатського об’єднання

7:30 1 листопада 2021
затримання

30 жовтня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 27 грудня включно підозрюваному в шахрайстві в особливо великих розмірах керівнику адвокатського об'єднання з альтернативою застави в розмірі понад 8 мільйонів гривень.

Суд відмовив у задоволенні клопотання захисту, який просив про необґрунтованість підозри.

«У задоволенні клопотання відмовити. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.12.2021 року включно з альтернативою внесення застави в розмірі 8 001 750 грн (3525 прожиткових мінімумів)», — йдеться в ухвалі суду, як повідомляє «Українська правда».

Термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою — до 27 грудня 2021 року. Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційній інстанції. Суд оголосив лише резолютивну частину ухвали, повний текст буде оприлюднено пізніше.

Нагадаємо, 28 жовтня Державне бюро розслідувань за підсумками обшуків в адвокатському об'єднанні в Києві затримало його керівника за підозрою у здирстві 400 тисяч доларів у подружжя. За даними джерела видання «Бабель», було затримано Дениса Федоркіна.

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