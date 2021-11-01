В Ізмаїлі Одеської області для відвідувачів відкрився багатофункціональний спортивний комплекс, який упродовж дев'яти років був знаковим місцевим довгобудом. Добудувати його змогли завдяки включенню об'єкта до програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». У місті також розпочав роботу ще один об'єкт програми «Велике будівництво» — приймальне відділення Ізмаїльської центральної лікарні.

З новими об'єктами Ізмаїла ознайомився Володимир Зеленський, який ініціював програму «Велике будівництво», повідомляє пресслужба президента.



У спорткомплексі розмістилися 25-метровий басейн з трибунами для 250 глядачів, зал для змагань із силових видів спорту з глядацькими трибунами на 40 місць, а також багатофункціональний спортзал для командних видів спорту, тренажерний зал, ролердром, баскетбольний та волейбольний майданчики та багато інших спортивних локацій.

«Дуже класний комплекс. Дійсно, тут відчуваєш справжнє натхнення для занять різними видами спорту! Тепер кожен мешканець Ізмаїла має всі можливості для того, щоб вести активний та здоровий спосіб життя», - зазначив президент після відвідування нового спорткомплексу.

Не менш значущим для Ізмаїла став початок роботи оновленого приймального відділення міської лікарні. Роботи з його реконструкції та оснащення новим обладнанням проводились також за програмою «Велике будівництво».

Тут було не лише проведено комплексний ремонт усіх приміщень. Нове приймальне відділення отримало також МРТ-апарат, томограф, рентген-апарат та інше сучасне медичне обладнання, що дозволяє скоротити до мінімуму час надання допомоги.

«Дуже приємні враження від найпівденнішого міста Одеської області — Ізмаїла. У своїй охайності місто впевнено може дати фору Києву. Ізмаїл — одне з тих міст України, на прикладі якого видно, як можна змінити рівень життя, коли місцева влада співпрацює із центральною», — поділився у Facebook заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

За його словами, вже найближчими днями з керівництвом міста будуть визначені наступні об'єкти в Ізмаїлі для «Великого будівництва"-2022.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив про включення Одеського національного художнього музею до переліку об'єктів, які буде реставровано за програмою «Велике будівництво».

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