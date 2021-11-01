Довибори до Ради: стало відомо, хто лідирує у Херсонській та Черкаській областях

У неділю, 31 жовтня, в Україні проходили не лише позачергові вибори мера Харкова, а й довибори до Верховної Ради України у двох округах Черкаської та Херсонської областей.

Як повідомляють у Центральній виборчій комісії, за попередніми підрахунками, в одномандатному окрузі № 184 (Херсонщина) лідирує екс-губернатор області Сергій Козир, який представляє «Слугу народу». На даний момент опрацьовано понад 93 відсотки протоколів.

На другому місці — Ігор Йосипенко від «ЄС», на третьому — Катерина Одарченко з «Нацплатформи».

Дані Центвиборчкому.

Схожа ситуація і на Черкащині в одномандатному окрузі № 197, де після підрахунку майже 35 відсотків протоколів лідирує висуванець президентської партії Віталій Войцеховський. На другому місці — самовисуванець Владислав Голуб, на третьому — Андрій Іллєнко зі «Свободи».

Дані Центрвиборчкому.

Нагадаємо, що окрім Харкова, вибори мерів проходили також у Липовці (Вінницька область), Теребовлі (Тернопільська область) та Комарно (Львівська область).

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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