«Боляче на нього дивитися»: Саакашвілі у в'язниці схуд на 20 кілограмів

Подруга голови Виконавчого комітету реформ України, екс-президента Грузії Михеїла Саакашвілі народний депутат Єлизавета Ясько всьоме відвідала його у в'язниці, заявивши, що чоловік схуд вже на 20 кілограмів.

У своєму пості у Facebook вона назвала ставлення грузинської влади до Саакашвілі великою ганьбою, адже його стан щодня погіршується.

Також Ясько повідомила, що ув'язнений має намір продовжувати голодний протест і не вживатиме ліків.

«Мені боляче бачити, що попри голос грузинського народу, підтримку грузинських, українських, європейських та американських депутатів, заклики священників, журналістів, культурних діячів, порушення його прав продовжується — на юридичну допомогу, на доступ до суду, на телефонні розмови, на медичну допомогу та інші», — написала Ясько, закликавши рятувати Михайла.

Довідково: Саакашвілі заявив про повернення до Грузії вранці 1 жовтня. Він одразу ж закликав громадян вийти на мітинг непередодні місцевих виборів у країні, що приєднається до протестуючих.

Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Саакашвілі затримано. Незабаром МВС Грузії опублікувало відповідне відео. ЗМІ повідомили, що екс-президент був затриманий в Тбілісі, і знаходиться в пенітенціарній установі № 12 у Руставі. 1 жовтня арештований оголосив голодування.

Другий президент України Леонід Кучма закликав владу Грузії керуватися принципами гуманізму в розв'язанні ситуації з Михайлом Саакашвілі.

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