«Велике будівництво» Зеленського за п’ять місяців реконструювало 50-річний садок на Хмельниччині

У Чемеровецькій селищній територіальній громаді на Хмельниччині завершилася реконструкція ясел-садочка «Дзвіночок», який у вересні відзначив 50-річчя з дати відкриття.

Як повідомляє Хмельницька ОДА, реконструкція відбулася завдяки програмі президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«Реконструкцію садочка здійснено за неповних п’ять місяців, завершено усі будівельні роботи, розпис стін та встановлено нові меблі», — йдеться у повідомленні.

Окремо підрядна організація подбала про потреби людей з інвалідністю. У садочку встановили пандус для заїзду, двері, ширина та конструкція яких дозволять безперешкодно пересуватися колісним кріслом, облаштували спеціальний санвузол.



Реконструкція садочка у Чемерівцях, на думку голови ОДА Сергія Гамалія, є прикладом того, як завдяки співпраці керівництва громади з державною та обласною владою розбудовуються та відновлюються об’єкти інфраструктури.

Загальна кошторисна вартість реконструкції дитячого ясел-садка «Дзвіночок» становить 7,98 млн грн, з яких 7,16 млн гривень — кошти державного фонду регіонального розвитку, а 796 тис. гривень — місцевого бюджету.

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше повідомив, що цьогоріч по всій країні планується оновити та побудувати за програмою «Велике будівництво» сотні об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі дитячі садочки та школи.

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