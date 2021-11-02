Федерація роботодавців підтримала Любченка, якого підозрюють у причетності до схем з ПДВ, — ЗМІ

Федерація роботодавців України підтримала першого віцепрем'єра Олексія Любченка, доля якого мала вирішитися ще у Трускавці і який 2 листопада написав заяву про відставку. Про те, що Любченко має скласти повноваження, напередодні заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, пише «Дело».

За даними «Дела», одними з бенефіціарів відставки Олексія Любченка, якого пов'язують із багатомільярдними схемами ухилення бізнесу від сплати податків, можуть стати представники великого бізнесу та іноземних інвесторів.

«В останні кілька місяців, коли Мінекономіки очолив Любченко, відомство стало дуже проблемною „вузькою шийкою“ для проходження будь-яких ініціатив як інших міністерств, так і бізнес-асоціацій та представників іноземних інвесторів. Замість спрощення процесів, яке декларують у міністерстві публічно, на практиці ініціативи, що входять до Мінекономіки, стикаються з посиленою бюрократією і затягуванням ухвалення найелементарніших рішень», — сказано в публікації.

Однак у Федерації роботодавців запевнили, що вони мають позитивний досвід співпраці з Любченком на посаді голови Державної податкової служби (ДПС), де він «показав значно кращі результати, ніж його попередники, і продемонстрував готовність до відкритого та прозорого діалогу з бізнесом».

«Любченку та його команді вдалося, не збільшуючи фіскальний тиск на легальний бізнес, працюючи в правовому полі, збільшити надходження податків до бюджету», — написав голова ФРУ Дмитро Олійник на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що за даними тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування зловживань у податкових органах, обсяги «скруток» ПДВ у період перебування Любченка на посаді голови ДПС склали не менше 19 млрд грн у 2020 році, ще 12,4 млрд грн було «скручено» несумлінним бізнесом у період до травня 2021 року.

В опублікованих ЗМІ документах про податкові схеми також згадується прізвище помічника Любченка, колишнього голови ДФС та Фонду держмайна Ігоря Білоуса.

Нагадаємо, Олексія Любченка було призначено першим віцепрем'єром, міністром економіки, торгівлі сільського господарства 20 травня поточного року.

Після цього в ЗМІ почала з'являтися інформація, що він причетний до «скруток» податку на додану вартість на суму, порівнянну з очікуваним до кінця року траншем кредиту від Міжнародного валютного фонду на суму $ 1,5 млрд.

На фото — Олексій Любченко (Фото: пресслужба ДПС)

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