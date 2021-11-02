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Політика

Стефанчук розповів, хто зможе перемогти Зеленського на президентських виборах

15:14 2 листопада 2021
Зеленський

На наступних президентських виборах переможе людина, яка до цього не займалася політикою. Перемогти на виборах Володимира Зеленського, який поки що не бачить собі конкурентів, зможе такий самий несистемний політик.

Про це в інтерв'ю головному редактору інтернет-видання «ГОРДОН» Алесі Бацман заявив речник Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Мені здається, що тефлонового політика може перемогти лише тефлоновий політик», — сказав речник.

Стефанчук вважає, що поки що складно назвати імена кандидатів у президенти України на наступних виборах. За його словами, це буде «різноцвіття та різнотрав'я».

Окрім усіх відомих імен, які вже багато років у політиці, з'являться нові особи.

Але головна політична боротьба розгорнеться в останній рік перед виборами.

Нагадаємо, колишній радник президента Зеленського Ігор Новіков вважає, що конкурента чинному президенту можна створити за два місяці. Для цього не потрібно багато коштів — знадобиться скромний за політичними мірками бюджет.

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