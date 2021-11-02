Під виглядом фінансування програми президента Володимира Зеленського «Доступна іпотека» Міністерство фінансів на чолі з Сергієм Марченком планує витратити 7,6 млрд грн, виділених на дешеві кредити, на погашення боргів Державної іпотечної установи (ДІУ). Про це пише «Апостроф».

Для фінансування проєктів «Укрфінжитла», яке видаватиме іпотечні кредити під 7% та житло у лізинг під 5%, було запропоновано влити до його капіталу 20 млрд грн, для чого уряд випустив цільові облігації, йдеться у публікації.

Раніше Мінфіну закидали небажання здійснювати цільовий випуск облігацій для «Укрфінжитла». Нібито через бажання залучити забудовників до партнерської програми (за відсоток від проданого через доступну іпотеку житла).

«Писали, що «ходоки» на ринку вже нібито пропонують забудовникам передати до банків списки «неліквіду» (квартир на останніх поверхах, з поганим видом чи мінімальною інсоляцією, невдалими плануваннями), отримавши статус «преміумпартнера» , — пише «Апостроф». припускаючи, що випуск облігацій для «Укрфінжитла» розблокується, щойно закінчиться «підписка» на «партнерську програму».

За даними «Апострофа», за правильний розподіл ресурсів, виділених на програму, повинні відповідати керівники «Укрфінжитла».

«З 20 млрд грн, згідно з даними Мінфіну, лише частина грошей реально піде на підтримку сімей, які потребують покращення житлових умов. На власне іпотечні програми буде направлено 4,9 млрд грн, на лізингові — 7,3 млрд грн. Ще 7,6 млрд грн передбачається направити на погашення боргів ДІУ, 0,2 млрд грн — на „операційні витрати“ офісу, що складається з 6 осіб», — сказано у матеріалі.

Видання зазначає, що 3,1 млрд грн заборгованості ДІУ, які планується погасити коштом ОВДП, не гарантовані державою, тобто гасити її за рахунок капіталу «УФЖ» щонайменше передчасно.

«Основний обсяг боргів, які потрібно погасити ДІУ, припадає на 2029−2030 роки (1,8 млрд грн).Таким чином, їх можна було б гасити за рахунок доходів майбутніх періодів, якби було вирішено залишити установу як окрему структуру, а програми „УФЖ“ запустити паралельно, — зазначається у матеріалі. — власниками основної частини боргу ДІУ є Національний банк, державні та комерційні банки. Дефолт за облігаціями був допущений через те, що близько 3,5 млрд грн ДІУ застрягли як депозит у „Дельтабанку“, що збанкрутував, з них Фонд гарантування визнав можливість погашення 1,5 млрд грн у сьомій черзі (тобто, цілком ймовірно, ніколи). Наскільки необхідним є перекладання сьогодні державних грошей з однієї кишені в іншу та чи потрібно для цього залучити „нову“ держустанову, — питання відкрите. Частину гарантованих державою боргів Мінфін уже погасив».

У матеріалі йдеться про те, що комерційну заборгованість, ймовірно, варто було б реструктуризувати з огляду на факт випуску ОВДП з прибутковістю до 13% річних, що суттєво перевищує середні ставки розміщення.

«Йдеться як мінімум про 3−4 млрд грн „зайвих“ боргів, поспіх у погашенні яких явно пахне корупційними мотивами», — пише «Апостроф».

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