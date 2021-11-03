Вінниця за програмою Зеленського отримала оновлену лікарню швидкої допомоги та онкоцентр

Вінниця цього року отримала дві оновлені лікарні, роботи в яких були проведені за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Після реконструкції уже здали в експлуатацію Подільський регіональний центр онкології, а також завершуються роботи з добудови головного корпусу Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Під час робочого візиту у Вінницьку область об'єкти оглянув заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко, інформує пресслужба ОП.

Новий корпус лікарні швидкої допомоги площею майже 3,5 тис. кв. м допомагали проєктувати італійські фахівці. Тут розміщуватиметься приймально-діагностичне відділення, протишокова палата, відділення інтенсивної терапії та чотири операційні блоки. Новий корпус планують ввести в експлуатацію до кінця листопада.

У межах програми «Велике будівництво» до лікарні передали рентген-апарат, обладнання для УЗД та комп'ютерної томографії. Також підготовлено приміщення для ангіографа та МРТ.

«Будівництво корпусу було розпочато чотири роки тому. Це дуже довго. Ми в межах „Великого будівництва“ по країні звикли будувати за один рік. Якщо у вас є інші важливі об’єкти, на які не вистачає коштів, то держава допоможе з фінансуванням для прискорення, щоб вінничани стільки не чекали», — зазначив Тимошенко, звертаючись до представників місцевої влади.

Щодо Подільського регіонального центру онкології, то його оновили в межах програми «Велике будівництво» до 30-ї річниці Незалежності. Під час реконструкції тут добудували два поверхи терапевтичного корпусу. Це дозволило надавати хворим хімієтерапевтичне лікування в амбулаторних умовах і збільшити кількість місць у відділенні хімієтерапії з 60 до 100. Загалом Подільський регіональний центр онкології розрахований на 360 ліжок.

Як розповів Кирило Тимошенко, у Вінниці також заплановано розв'язати питання з кардіологічним центром. Там є проблеми з підрядниками, і терміни здачі об'єкта в експлуатацію неодноразово переносилися.

«На наступний тиждень ми запланували зустріч в Офісі президента з очільником області й з мером міста. Будемо спілкуватися й намагатися зрозуміти, що нам треба зробити, щоб Вінниця нарешті отримала кардіоцентр», — сказав заступник керівника Офісу глави держави.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в межах «Великого будівництва» у кожній області України з’являться лікарні нового формату, які відповідатимуть рівню провідних європейських клінік.

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