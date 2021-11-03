Більше не голова Мінприроди: Рада відправила у відставку Романа Абрамовського

В Україні триває низка кадрових змін — невдовзі після того, як віце-прем'єр-міністр України — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський вирішив піти за власним бажанням, Верховна Рада підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

Як повідомляють в інформаційному управлінні апарату парламенту, відставку Абрамовського підтримали 322 народні депутати.

Також у сесійній залі знайшлося 320 голосів за відставку першого віце-прем'єр-міністра — міністра економіки Олексія Любченка.

Тим часом ЗМІ повідомляли, що 3 листопада представники НАБУ та СБУ прийшли з обшуками до Олексія Любченка та виконувача обов'язків голови Державної податкової служби Євгена Олійникова.

Фото ВР.

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