Міністри — на вихід: кого звільнила Верховна Рада

У середу, 3 листопада, портфелів втратили не лише міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Роман Абрамовський та перший віце-прем'єр — міністр економіки Олексій Любченко, а й низка інших високопосадовців.

Як повідомляють у інформаційному управлінні Верховної Ради, народні депутати України підтримали відставку Олексія Резнікова, який обіймав посаду віце-прем'єр-міністра — міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Ходять чутки, що його пророкують на пост міністра оборони, який нині вакантний — 341 нардеп підтримав відставку Андрія Тарана.

А 342 парламентарі підтримали відставку віце-прем'єра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського, який днями написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Нагадаємо, що цього ж дня співробітники НАБУ та СБУ прийшли з обшуками до Олексія Любченка та виконувача обов'язків голови Державної податкової служби Євгена Олійникова.

Фото ВР.

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