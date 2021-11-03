У 2021 році на дороги «Великого будівництва» буде витрачено близько 110 млрд грн

Цього року ремонт та будівництво доріг у межах програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» коштуватиме приблизно 110 млрд гривень. Такими даними в інтерв'ю виданню «Бабель» поділився Юрій Голик, який консультує інфраструктурну програму.

«Минулого року виділили 85 мільярдів на дороги „Укравтодору“ та десь 22 мільярди на дороги обласних адміністрацій. Ось 107 мільярдів дійшли до ремонту доріг. Цього року ця сума буде більшою — десь 110 мільярдів», — сказав Голик.

Він також розповів, на які складники розподіляється фінансування дорожнього будівництва та ремонту. «Є дорожній фонд, він ділиться на: 5 відсотків — на безпеку дорожнього руху, це окрема програма, 60 відсотків йде на „Укравтодор“, 35 відсотків йде на обласні адміністрації. Крім того, від цієї суми віднімаються відсотки за кредитом, які мають заплатити за міжнародними зобов'язаннями», — пояснив Голик.

Попри збільшення загального обсягу фінансування, підсумкова вартість збудованих і відремонтованих доріг при цьому під час «Великого будівництва» знизилася.

«Якщо рахувати в лоб, то порівняно з 2018-м чи 2019-м у 2020 році вони стали дешевшими на 22 відсотки. Якщо кілометраж розділити на вартість доріг», — повідомив Голик.

На запитання журналістів про свій поточний статус у програмі «Велике будівництво» Голик відповів: «Консультую та підказую. Жодних повноважень немає. Є координаційна рада „Великого будівництва“, яку очолює Кирило Тимошенко, туди входять профільні міністри. Моє завдання було детально розписати, як налаштувати процеси. Ми це все зліпили, прописали до якихось блок-схем: роби раз, роби два, роби три — воно все запрацювало».

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що за два роки програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» в одній лише Закарпатській області було відремонтовано 562 км доріг.

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