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Політика

Міністропад: хто може обійняти вакантні посади у Кабміні

15:36 3 листопада 2021
Кабмін

Після масового звільнення Верховною Радою міністрів і віце-прем'єрів, які також очолювали низку міністерств, названі перші претенденти на посади, що звільнилися.

Як повідомляє речниця «Слуги Народу» Юлія Палійчук, президентська фракція висунула кількох кандидатів:

  • Юлію Свириденко — на посаду першого віце-прем'єра — міністра економіки;
  • Павла Рябікіна — на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості:
  • Ірину Верещук — на посаду віце-прем'єра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Останню посаду раніше обіймав Олексій Рєзніков. Його кандидатуру, за словами представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука, на посаду міністра оборони запропонував президент Володимир Зеленський. Таке подання надійшла до парламенту.

Він також повідомив, що озвучені «слугами» кандидатури на розгляд Ради вніс прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що до відправленого у відставку Олексія Любченка, який обіймав посаду першого віце-прем'єра — міністра економіки з обшуками прийшли співробітники НАБУ та СБУ.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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