Зеленський звільнив начальника розвідки Держприкордонслужби

Президент України звільнив В'ячеслава Демченка, який очолював Управління розвідки адміністрації Держприкордонслужби. Про це повідомляє Офіс президента.

«Звільнити Демченка В'ячеслава Вадимовича з посади начальника Управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби України», — йдеться в указі Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада масово звільнила віце-прем'єрів та міністрів. Вже стали відомі перші претенденти на посади, що звільнилися. Президентська фракція висунула кількох кандидатів, яких на розгляд Ради вніс прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також повідомляється, кому Володимир Зеленський запропонує посаду міністра оборони України.

Нагадаємо, що до колишнього першого віце-прем'єра — міністра економіки Олексія Любченка з обшуками прийшли співробітники НАБУ та СБУ. Вони проводять обшуки також у виконувача обов'язків голови Державної податкової служби Євгена Олійникова.

Фото: Офіс президента України

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