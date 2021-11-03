ПриватБанку доведеться повернути гроші компаній родини Суркісів або понести кримінальну відповідальність. Таку думку висловив адвокат Ігоря Суркіса Ігор Алексєєв у коментарі «Подробностям».

«Ми чуємо постійні заяви представників ПриватБанку про те, що депозити компаній списані у капітал банку. Мовляв, цих коштів на рахунках немає, і жодних зобов’язань ПриватБанку перед цими вкладниками не існує. Але за дивним збігом обставин, представники фінансової установи чомусь замовчують вельми значимі факти. А вони свідчать про те, що кошти апріорі не могли бути списані в капітал ПриватБанку», — говорить адвокат.

За його словами, на момент нібито списання коштів в грудні 2016 року існувала заборона суду на Кіпрі на будь-яке втручання в ці депозитні кошти, яка була безстроковою.

«Центральний банк Кіпру ніколи не визнавав на своїй території український бейл-ін, в рамках якого могли бути списані кошти в капітал банку. Простими словами, український бейл-ін не має юридичної сили на Кіпрі», — наголосив адвокат й додав, що Центральний банк Кіпру обмежив банківську ліцензію Кіпрської філії ПриватБанку лише до двох операцій — нарахування відсотків і виплати тіла депозиту.

«А це значить, що списання коштів в капітал банку не могло відбутись через обмеження банківської ліцензії», — додає Алексєєв.

За словами юриста, ПриватБанк повинен нарешті визначитись.

«Він або бреше і кошти не списані з рахунків, або все ж таки кошти списані, але тоді означає, що ПриватБанк і його представники порушили рішення суду і повинні за це понести кримінальну відповідальність», — впевнений адвокат Ігоря Суркіса.

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