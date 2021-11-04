Свириденко, Верещук, Рябікін: Рада призначила трьох нових міністрів
Верховна Рада України, яка 4 листопада проголосувала за нового міністра оборони, яким став Олексій Резніков, підтримала призначення ще трьох міністрів.
Як повідомляють у інформаційному управлінні апарату Ради, Юлія Свириденко призначена першим віце-прем'єром — міністром економіки України. Вона змінила на цій посаді відправленого у відставку Олексія Любченка. Її призначення підтримали 256 нардепів.
За призначення міністром стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна віддали голоси 237 нардепів. Раніше цю посаду обіймав віце-прем'єр Олег Уруський.
А Олексія Резнікова на посаді віце-прем'єра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій змінила Ірина Верещук. Її призначення підтримали 260 парламентарів.
Нагадаємо, що кандидатури на ці пости запропонувала президентська фракція, подання на їхнє призначення до Ради вніс прем'єр-міністр. А подання на призначення Олексія Резнікова вносив президент.
Фото ВР.145
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