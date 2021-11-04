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Політика

Свириденко, Верещук, Рябікін: Рада призначила трьох нових міністрів

14:03 4 листопада 2021
Верховна Рада

Верховна Рада України, яка 4 листопада проголосувала за нового міністра оборони, яким став Олексій Резніков, підтримала призначення ще трьох міністрів.

Як повідомляють у інформаційному управлінні апарату Ради, Юлія Свириденко призначена першим віце-прем'єром — міністром економіки України. Вона змінила на цій посаді відправленого у відставку Олексія Любченка. Її призначення підтримали 256 нардепів.

Фото ВР.

За призначення міністром стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна віддали голоси 237 нардепів. Раніше цю посаду обіймав віце-прем'єр Олег Уруський.

Фото ВР.

А Олексія Резнікова на посаді віце-прем'єра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій змінила Ірина Верещук. Її призначення підтримали 260 парламентарів.

Фото ВР.

Нагадаємо, що кандидатури на ці пости запропонувала президентська фракція, подання на їхнє призначення до Ради вніс прем'єр-міністр. А подання на призначення Олексія Резнікова вносив президент.

Фото ВР.

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