201 сучасне приймальне відділення лікарень і 600 амбулаторій будуть готові до кінця року за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це під час Всеукраїнського Форуму «Україна 30. Безпечна громада» заявив координатор програми, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Цього року закінчуємо будівництво 201 приймального відділення в опорних лікарнях. І це, хотілось би звернути увагу, не опорні лікарні в обласних центрах. Це може бути і маленька громада, але вона обслуговує великий кластер регіону, де знаходиться», — сказав Тимошенко.

При тому приймальні не лише реконструюють, а й переобладнують. Держава та місцеві громади на умовах співфінансування купують нову медичну техніку, якої в опорних лікарнях ніколи не було: апарати МРТ і УЗІ, цифрові рентгени, ангіографи тощо.

«Наступного року ця програма буде розширюватися. Ми будемо відбудовувати 48 обласних лікарень. Як дитячих, так і дорослих. І найголовніше — для того, щоб ми разом із МВС та ДСНС могли допомагати людям, у 29 з цих лікарень будуть побудовані вертолітні майданчики, аби швидко доставляти людей до лікарень. Також ми добудовуємо 600 амбулаторій цього року», — поінформував Тимошенко.

Він зазначив, що рятівники, поліція та «швидка» швидше доїдуть новими дорогами, які відновлюють в рамках президентського «Великого будівництва». З початку програми у 2019 році й до кінця 2021-го збудують і відремонтують 13 тисяч км доріг.

«І вже до кінця 2024 року ми зможемо зробити 24 тисячі кілометрів. Це фактично усі дороги державного значення, а також багато з доріг, які перебувають на балансі обласних державних адміністрацій. Скорочення шляху проїзду швидкої допомоги, поліції, ДСНС, пожежників — це завдання, яке ми виконуємо», — додав заступник голови ОП.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше оголосив про початок модернізації обласних лікарень до стандартів провідних європейських клінік за програмою «Велике будівництво».

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