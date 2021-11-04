Високопосадовець СБУ може бути причетний до кришування ОЗУ, — Кива

Нардеп Ілля Кива просить Державне бюро розслідувань перевірити співробітників СБУ, яких він підозрює у кришуванні рейдерів, організаторів нелегального бізнесу та проституції.

Як повідомляла пресслужба ГБР, співробітники бюро підозрюють двох співробітників центрального апарату Служби безпеки України та одного працівника територіального підрозділу служби у незаконному утриманні та здирстві грошей в іноземця.

Про нові факти зловживань СБУ повідомив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Ілля Кива. За його даними, співробітник третього управління Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ може бути причетний до «кришування» ОЗУ у Києві. Кива не виключає також, що за це силовик може мати неправомірну вигоду.

Зокрема, за інформацією Киви, члени цього угруповання займаються рейдерськими захопленнями нерухомості, сутенерством та тримають підпільні нічні клуби. Ілля Кива звернувся з депутатським зверненням до ДБР з проханням надати правову оцінку зазначеним фактам та відкрити кримінальну справу за ст. 368 Кримінального кодексу України та внести дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.





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