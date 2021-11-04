Акція націоналістів на Банковій: стали відомі вимоги до Зеленського

Представники націоналістичних організацій прийшли до офісу Володимира Зеленського з вимогою зупинити повзучу окупацію та взяти під контроль розслідування резонансного убивства активіста «Правого сектору» Олександра Іваніни, яке сталось 27-го жовтня в Сумах. У акції взяли участь представники «Правого сектору», ВО «Свобода», С14, Конгресу українських націоналістів, батальйону «ОУН», повідомляє УНІАН.

Акцію влаштували відразу декілька організацій

«Олександру Іваніні неодноразово погрожували місцеві кримінальні авторитети, а рік тому на нього було здійснено замах. Хлопець звертався з цього приводу до правоохоронців, але не отримав від них жодної реакції», — повідомив УНІАН.

Як передає УНІАН, активісти переконані, що убивство є результатом злиття криміналітету з правоохоронними органами та місцевою владою: «Це явище є масштабним, і загрожує не лише прикордонним та прифронтовим регіонам, але й територіальній цілісності усієї держави».

Організатори протесту наполягають, що замовне вбивство Іваніни — це продовження дестабілізації у критичних для України областях, як це було в 2014. Тут під впливом іноземних спецслужб місцеві еліти формують непідконтрольні центральній владі території.



За словами лідера «Правого сектору» Андрія Тарасенка, наступним може вибухнути Дніпро. Він нагадав про розслідування британського журналіста Тіма Уайта.

«Сьогодні вони організували свою приватну армію, яка діє під вивіскою „Муніципальна варта“. І якщо у столиці кістяк київської „Муніципальної варти“ складають ветерани російсько-української війни, то у Дніпрі членами угруповання є кримінальники, колишні беркутівці та проросійські елементи. Не менші загрози ми спостерігаємо в Одесі, Харкові та інших прикордонних регіонах», — вказав Тарасенко.

Одна з вимог учасників акції

Як підсумок, учасники акції оприлюднили три вимоги до президента.

Перша — дати публічний звіт щодо розслідування вбивства Іваніни.

Друга — доручити РНБО та правоохоронним органам розслідувати зв’язки криміналу та російської агентури з представниками місцевої влади, які були оприлюднені західними та українськими журналістами-розслідувачами.

Третя — з’ясувати, хто й чому у найближчому середовищі президента Зеленського «спускає на гальмах» відкриті кримінальні провадження щодо корупції у прифронтових та прикордонних регіонах.

«Покарання за вбивство у Сумах, відновлення повного державного контролю над Дніпром, Одесою, Харковом — це єдина вакцина проти вірусу сепаратизму та знищення України. Якщо цього не зробить центральна влада, тоді це знову доведеться робити нам» — зазначають націоналісти.

Учасники акції запалили файєри

Після Офісу президента учасники акції протесту пішли до Міністерства внутрішніх справ.

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