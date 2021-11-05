Призначають винних та штампують санкції: Аваков розповів про «свинство» у РНБО

Арсен Аваков який пішов у відставку з посади міністра внутрішніх справ України влітку цього року, заявив, що РНБО ухвалює рішення про санкції за вказівкою президента Володимира Зеленського без доказової бази.

Як пише «НВ», про це екс-міністр заявив в ефірі «Україна 24», додавши, що «не хотів брати участь» у «штампуванні санкцій».

«РНБО у нас перетворилася на хайпі на ситуацію штампування санкцій. Я не хотів брати участь у цьому. РНБО не може бути органом виконавчої влади, тим більше що РНБО не може бути судовим органом, який призначає винних. У моєму розумінні РНБО — це орган, який розробляє стратегії, стратегії обговорюються, приймаються та імплементуються указами президента» , — пояснив Аваков.

Він згадав, що перед кожним засіданням РНБО, за кілька хвилин до початку, йому давали папку зі списками компаній чи людей, а коли він запитував, на підставі чого прийнято рішення, отримував пропозицію подивитися оперативну довідку. «У мене таких довідок повний стіл завалений. Із них половина неправда, а половину потрібно доопрацьовувати», — додав він.

Він назвав цю ситуацію «гігантською проблемою», оскільки повертається «вертикалізація влади без балансу», додавши, що говорив секретарю Ради безпеки Олексію Данилову, що це — «свинство взагалі».

«Коли ти штампуєш список із 30 осіб, і у залі дев'ять із 10 знають, що пана Сеяра (Куршутова) включили до списку не тому, що він був контрабандистом чотири чи п'ять років тому чи якісь були до нього питання, а тому, що він спонсорує опозиційний сайт. Це перехід у неприпустимі межі» , — додав він.

Нагадаємо, що Олексій Данилов заявляв, що у травневому рішенні РНБО про введення санкцій проти кримінальних авторитетів було виявлено помилки щодо 108 осіб.

А керівник фракції партії «Слуга народу» у парламенті Давид Арахамія заявив, що технічні помилки були не випадковими — за них від фігурантів списку вимагали винагороду у розмірі від 100 до 300 тисяч доларів. Нібито з такими пропозиціями правоохоронці виходили на людей, щодо яких планувалося запровадження санкцій. Помилки у даних дозволили б таким людям вільно перетинати держкордон України.

Фото Арсена Авакова із соціальних мереж.

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