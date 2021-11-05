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Політика

На Полтавщині завершилося «Велике будівництво» приймального відділення лікарні у Горішніх Плавнях

11:37 5 листопада 2021
Приймальне відділення лікарні

У Горішніх Плавнях Полтавської області завершилося створення нового відділення невідкладних станів міської лікарні інтенсивного лікування.

Про це повідомляє у Facebook голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

«Для цього в медзакладі відремонтували приймальне відділення хірургічного корпусу. Уже встановили новий рентген-апарат, комп'ютерний томограф, два апарати УЗД, гастрофіброскоп», — зазначив голова ОДА.

Це одне з восьми приймальних відділень на Полтавщині, яке оновлюють за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Незабаром нове відділення у Горішніх Плавнях буде введено в експлуатацію та прийме перших пацієнтів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував серед планів програми «Велике будівництво» на цей рік оновлення та будівництво сотень об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі лікарень та приймальних відділень, по всій Україні.

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