У злочинному угрупованні — чиновники СБУ, МВС та ЗСУ: Януковичу висунули нове звинувачення

Президенту-втікачу Віктору Януковичу, якому направили повістку до Вищого антикорупційного суду для обрання запобіжного заходу, висунули ще одну підозру.

Януковичу інкримінують управління організованою злочинною групою, до якої входили колишні урядовці ЗСУ, МВС та СБУ. Про це повідомили у ДБР.

Усі вони підозрюються у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів під час Революції Гідності у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року.

Президента-втікача та його групу звинувачують у скоєнні теракту, який призвів до загибелі людей, у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спецзасобів, скоєнні умисних вбивств, незаконному перешкоджанні мітингам та демонстраціям.

«Встановлено, що через дії цієї організованої групи лише у зазначений період загинули 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про підозру направлено за останніми відомими місцями проживання Януковича, копії вручені його захисникам.

Нагадаємо, стосовно колишнього президента Януковича в Україні відкрито 8 кримінальних справ. Його засудили до 13 років ув'язнення за державну зраду.

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