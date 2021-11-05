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Політика

У «відповіді» за Полякова: нардепку Третьякову, що оскандалилася, відсторонили від п'яти засідань Ради

12:09 5 листопада 2021
Третьякова

Голову Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову усунули від п'яти пленарних засідань парламенту.

«За» проголосували 234 народні депутати, «проти» — 3, «утрималися» — 15, повідомляє KlymenkoTime.


Перед засіданням Третьякова спробувала порозумітися за свій коментар про смерть депутата Антона Полякова.

Вона надіслала до регламентного комітету свої пояснення, в яких висловила співчуття родичам Полякова, але стверджує, що не висловлювала нічого образливого.

У зв'язку з цим вона просила Комітету не розглядати питання усунення її від п'яти пленарних засідань.

Нагадаємо, Третьякова, коментуючи раптову смерть колишнього колеги по фракції Антона Полякова, написала, що на одного ворога поменшало. У Раді наполягали на виключенні Третьякової з політради партії «Слуга народу» та з парламентської фракції.

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