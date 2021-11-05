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Політика

У Раді не знайшлося голосів за «відлучення» Геращенко від засідань

12:27 5 листопада 2021
Геращенко

Нардепку від «Європейської солідарності» Ірину Геращенко не змогли усунути від пленарних засідань Ради за висловлювання дворічної давнини.

Ініціативу підтримали лише 190 нардепів. Голосування розпочалося без обговорення. «За» віддали голоси 186 депутатів від «Слуги народу» та 4 позафракційних.

В результаті «слугам» не вистачило підтримки зали.

Нагадаємо, у 2019 році Геращенко з трибуни образила «слуг», назвавши їх «зеленими чоловічками», які захопили Крим.

Нагадаємо, Верховна Рада усунула голову комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову від п'яти засідань парламенту через її висловлювання на адресу померлого народного депутата Антона Полякова.

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