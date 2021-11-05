Депутата Львівської міськради застукали за дивним заняттям на засіданні: з'явилося відео

У Львові журналісти спіймали за дивним заняттям депутата міськради Юрія Гриніва, який під час засідання малював портрет российского президента Владимира Путіна.

Відео у соцмережу виклав канал П'ємонт. На кадрах видно, як депутат завантажив картинку з Путіним на свій смартфон, поклав зверху папір та обмалював контури обличча ручкою, а потім й домалював портрет.

Юрій Гринів на місцевих виборах 2020 року був обраний депутатом Львівської міської ради від партії «Європейська Солідарність», повідомляє "Чесно". Перед цим працював генеральним директором державного підприємства “Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікаці".

У 2002-2006 роках та у 2007-2012 роках був помічником народного депутата України 4-го та 6-го скликання Ігора Гриніва від Блоку Віктора Ющенка “Наша Україна” та згодом Блоку Юлії Тимошенко. Він - директор приватного підприємства "Планета спорт".

Після того, як відео з його малюнком поширилося мережею, депутат пояснив, що він мав на увазі, малюючи Путіна: "Всім привіт! Люблю малювати карикатури, мої друзі це добре знають. Найчастіше їх комусь дарую. Але вчорашню - копію відомої карикатури ПТН ПНХ, яку малюють, як правило, на туалетному папері і футболках, хотів би виставити на аукціон, оскільки виявилась велика кількість знайомих, що захотіли її придбати. Обіцяю задекларувати дохід і всі кошти віддати волонтерам. Стартова ціна 1 грн".

Нагадаємо, що минулого року фотокореспондент підловив у Верховній Раді «слугу народу», який під час виступу свого колеги розглядав на смартфоні фото голої дівчини, а весною цього року — екс-очільника МОЗ Максима Степанова, який сидячі у сесійній залі парламенту, зняв маску, коли всі чиновники поруч були в індивідуальних засобах захисту.

Фото — скріншот.

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