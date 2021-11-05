Глава «Укроборонпрому» Гусєв проводить кадрові ротації: у ЗМІ назвали причину

Голова оборонного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв проводить кадрові ротації. Аналізуючи їх, експерти припустили, що особистий інтерес керівника в цьому процесі може полягати в концентрації максимальної кількості грошових потоків напередодні масштабної реорганізації структури за нещодавно прийнятим законодавством. Про це пише УНІАН.

Співрозмовник агентства розповів УНІАН про деякі деталі роботи концерну.

«Про стилістику управління та ставлення до оборонних підприємств як до особистого майна можна судити за скандалом, пов'язаним з перельотом делегації „Укроборонпрому“ до Запоріжжя на підбиття підсумків першого півріччя роботи у 2021 році. Чиновники скористалися транспортним літаком Ан-74Т держпідприємства „Антонов“ фактично як таксі. Щоб не платити за комерційним тарифом за перевезення свого почту, Гусєв замовив транспортний літак у підпорядкованій йому компанії. При цьому політ оформили як навчально-тренувальний із елементами ротації особового складу», — пише УНІАН.

У публікації наголошується, що Гусєв встиг обрости десятком штатних та позаштатних радників, трьома особистими помічниками, пресслужбою з 10 співробітників, а також низкою помічників.

«На посади начальників управлінь, директорів підприємств та їхніх заступників Гусєв призначає особистих друзів, ігноруючи конкурси та проводячи лише формальні перевірки кандидатів. А тих наближених, кого доводилося звільняти після явних „зальотів“ із підтвердженими фактами протиправних дій на руках, повертали, хоч і на позиції трохи нижчі за попередні», — йдеться у статті УНІАН і наводиться перелік звільнених чиновників вищої ланки, які, мабуть, «заважали» «реформаторській» діяльності Гусєва, а також список директорів заводів, призначених в обхід конкурсної процедури.

«На тих же підприємствах, де керівництво влаштовує Гусєва та де схеми роботи він готовий підтримувати, відбуваються ситуації, схожі на історію ДП «Завод імені Малишева». Лише під тиском публічних скандалів та після зриву одразу кількох «оборонних» контрактів гендиректора «ЗіМ» Василя Криласа було звільнено. Яків Мормило, який прийшов на «ЗіМ» із ХКБМ ім. Морозова в той момент, коли на підприємстві залишилася низка невиконаних важливих контрактів — ще один дивний крок, який яскраво характеризує хаотичну та явно не орієнтовану на стратегію розвитку кадрову політику «Укроборонпрому», — йдеться у статті.

На думку автора матеріалу, цілком можливо, що таким чином на важливі позиції заводять «потрібних» людей напередодні глобального перерозподілу потоків в «Укроборонпромі» через його реорганізацію в акціонерне товариство. Про ці ризики неодноразово заявляли профільні експерти.

«І тоді вже дії Гусєва можна кваліфікувати не як непрофесіоналізм, а як зловживання службовим становищем», — йдеться у статті УНІАН.

Фото із соцмереж

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