«Опір буде ще більшим»: Зеленський «негайно» підписав закон про олігархів

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1780-ІХ «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», який Верховна Рада підтримала 23 вересня.

«В усіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни у 2019 році», — прокоментував своє рішення щодо закону Зеленський.

В Офісі глави держави нагадують, що антиолігархічний закон забезпечуватиме правові рамки для відокремлення великого бізнесу від політичної боротьби та для обмеження деструктивного впливу привілейованих (олігархічних) інтересів на економічне життя України, встановлюючи чіткі критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками.

Зокрема, особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Обов’язок подання декларації про контакти з олігархами або їхніми представниками поширюватиметься на всіх посадових осіб, від рішень яких залежать доля суспільства чи державні рішення.

Повністю закон набуде чинності через 6 місяців після його опублікування.

Зеленський очікує, що спротив імплементації норм закону триватиме.

«Спротив був. Далі буде ще більше спротиву від тих, хто заробив мільярди на державі. Але іншого варіанту, крім демонтажу олігархічної системи, бути не може. Без цього просто неможливо перемогти бідність в Україні та повноцінно приєднатися до європейської спільноти», — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що систему моніторингу олігархів в рамках реалізації закону ввели в експлуатацію ще в серпні, тобто не чекаючи остаточного прийняття документу.

Як розповів в інтерв'ю «ФАКТАМ» міністр юстиції України Денис Малюська, незважаючи на те, що подання про визнання певної особи олігархом може робити уряд, член РНБО, НБУ, СБУ або Антимонопольного комітету, остаточне рішення буде приймати РНБО, який очолює президент.

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