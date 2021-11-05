Нардепи звинуватили Разумкова, Гетьманцева та Железняка у підробці тексту закону про РРО, — ЗМІ

Народні депутати Ніна Южаніна, Антон Яценко та Олександр Качура звинуватили голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, його першого заступника Ярослава Железняка, а також на той час голову Верховної Ради Дмитра Разумкова у внесенні змін до остаточного варіанту тексту законопроекту 2524 про внесення змін до Податкового кодексу. Так, до нього немотивовано включили поправку про відміну книги доходів для фізосіб-підприємців та переведення ФОПів на помісячну звітність через реєстратори розрахункових операцій, пише РБК-Україна з посиланням на відповідні результати експертизи, копія якої є у розпорядженні редакції.

За словами нардепів, вказану поправку у сесійній залі Ради під час голосування підтримано не було.

Як пише РБК-Україна, у пояснювальній записці до документу, проведення відповідної експертизи ініціювали інші члени комітету — народні депутати Ніна Южаніна, Антон Яценко та Олександр Качура. Її провів Київський науково-дослідний інститут судових експертиз та підтвердив навмисне підроблення з боку керівництва податкового комітету Верховної Ради тексту законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу.

Йдеться про те, що до остаточного тексту законопроекту, який був прийнятий загалом і переданий на підпис президентові (закон № 786-IX від 14.07.2020 року), були включені норми, викладені у поправці 85 Гетьманцева — повне скасування Книги доходів та витрат та перехід на облік доходів ФОП у паперовому чи електронному вигляді у помісячному розрізі.

«Це означає, що податкові органи повністю втрачають контроль за доходами підприємців, а єдиним способом контролю стане тотальна установка реєстраторів розрахункових операцій (РРО) незалежно від виду діяльності», — цитує РБК-Україна документи, що додаються до експертизи.

На думку авторів, ця норма є руйнівною для спрощеної системи оподаткування.

«Прихильниками такої руйнівної політики є зацікавлені у постачанні касових апаратів представники великих імпортерів-виробників, які публічно підтримували дії голови комітету», — цитує РБК-Україна звернення депутатів.

Також наголошується, що на сьогоднішній день ДБР розслідується кримінальне провадження № 42 020 000 000 001 992 за фактом підробки тексту законопроекту. Крім того, автори записки додають, що раніше, бувший на той момент спікером, Разумков проводив розслідування цієї ситуації, проте нібито залучав до нього свідомо зацікавлених Гетьманцева та Железняка. Саме тому нардепи Южаніна, Яценко та Качура самостійно звернулися до КНДІСЕ, де експерти фактично підтвердили службову фальсифікацію.

Нагадаємо, раніше в урядовому кварталі в Києві проходив марш ФОПів. Підприємці висловили невдоволення відстрочкою запровадження РРО та вимагали повного скасування цієї норми.

Фото YouTube

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