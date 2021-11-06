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Політика

Кабмін скасував рішення про перемогу Олейнікова у конкурсі на посаду голови Податкової, — нардеп

15:45 6 листопада 2021
олейніков

Кабінет міністрів передумав затверджувати Євгена Олейнікова на посаді голови Державної податкової служби України. Інформацію про нове рішення Кабміну, яке скасовує результати конкурсу на посаду головного податківця, наводить народний депутат Олексій Гончаренко.

Олейніков, фактичний керівник податкового відомства, більше місяця перебував у статусі в.о., незважаючи на те, що переміг у конкурсі на посаду. 3 листопада рішення про перемогу було анульовано.

Нагадаємо, рішенню передували повідомлення депутатів «Слуги народу» про бажання перезапустити економічний блок в уряді, відставка міністра економіки Олексія Любченка, призначення на цю посаду Юлії Свириденко, а також слідчі дії НАБУ та СБУ з приводу роботи економічного міністерства.

Фото TaxUkraine/Facebook

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