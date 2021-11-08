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Політика

Корнієнко йде з посади голови партії «Слуга народу»: названо причину

11:30 8 листопада 2021
Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко, який у жовтні цього року був призначений на посаду першого віце-спікера Верховної Ради, вирішив скласти із себе повноваження керівника партії «Слуга народу».

Про це повідомила речниця політсили Юлія Палійчук, яка зазначила, що це пов'язано з його «бажанням глибше зосередитися на реформі роботи парламенту на посаді першого віце-спікера».

«У листопаді пройде з'їзд партії, на якому відбудеться ротація керівництва», — додала вона.

Нагадаємо, що раніше Олександр Корнієнко заявляв, що рішення про позбавлення мандата екс-спікера Дмитра Разумкова, якщо таке питання виникне, має ухвалювати з'їзд партії. За його словами, це залежатиме від того, як колишній голова Верховної Ради голосуватиме у парламенті — відповідно до «лінії партії» чи ні. Разумков заявив про створення у парламенті нового міжфракційного депутатського об'єднання, куди увійдуть й виключені з фракції «слуги народу».

Фото ВР.

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