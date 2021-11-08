Міністр фінансів Сергій Марченко міг свідомо «не помічати» «скрутки» ПДВ, у причетності до яких підозрюють колишнього першого віцепрем'єр-міністра Олексія Любченка та колишнього в. о. голови ДПС Євгена Олійникова. Через заниження прогнозних показників доходної частини держбюджету Мінфіну вдається приховувати наявність «скруток», не роблячи активних дій для їхнього зменшення. Про це йдеться у матеріалі «РБК-Україна».

«Саме тому одне з питань, яке сьогодні активно обговорюють у кулуарах Кабміну, — коли ж пройдуть обшуки у міністра фінансів Сергія Марченка», — йдеться у статті.

«РБК-Україна» нагадує, що у квітні 2021 року в пояснювальній записці до проєкту постанови про звільнення Марченка з посади міністра фінансів, автори документа — народні депутати — вказували «скрутки» як одну з причин, чому чиновнику потрібно залишити свою посаду. Також у матеріалі йдеться про те, що попри підозру в причетності до «скруток», «Марченко стверджував, що боротьба з ними почалася, і наводив міфічні цифри, на які вдалося збільшити доходи бюджету нібито завдяки безкомпромісній позиції щодо „скруток“. Наприклад, за підсумками 2020 року, такі доходи нібито зросли на 50 млрд грн».

«Секрет того, як Марченку вдавалося маніпулювати цифрами, простий: за нього Мінфін регулярно занижує прогнозні показники доходів бюджету, недобирає плани щодо зовнішніх і внутрішніх запозичень, таким чином тримаючи економіку на „сухому пайку“ і не фінансуючи всі необхідні витрати та проєкти розвитку. Хоча в кризу саме нарощування державних видатків та збільшення дефіциту бюджету могло б дати прискорення для економіки, підтримавши її на плаву у непростий час. Так, розрахункові прогнози ВВП на 2021 рік становили близько 4,9 трлн грн, тоді як Мінфін верстав бюджет за показником 4,3 трлн грн. Усього 600 млрд грн різниці у прогнозах — і у вас уже утворюється „люфт“ на 100−150 млрд грн „несподіваних“ доходів бюджету», — йдеться у матеріалі. На думку автора, такий «люфт» дає можливість не робити жодних реальних дій ані щодо детінізації, ані щодо боротьби зі «скрутками» ПДВ або фіктивним його відшкодуванням.

«Очевидно, що правоохоронним органам, які розслідують кримінальні провадження стосовно Любченка та Олійникова, варто також звернути увагу і на роль міністра у масштабній схемі, яка обійшлася платникам податків як мінімум 40 млрд грн за останні півтора роки», — резюмує видання.

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