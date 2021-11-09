На Луганщині до кінця року завершать «Велике будівництво» першої черги мосту Сєвєродонецьк — Лисичанськ

У Луганській області ремонтують аварійний Пролетарський міст, яким проходить шлях між Сєвєродонецьком і Лисичанськом. Першу частину відкриють вже до кінця року, написав у фейсбуці голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай.

«Ремонтують смуги мосту почергово, аби рух не припинявся, бо цей шлях є важливим для обох міст. Перша смуга буде готова вже до кінця 2021 року, завершення всіх робіт планується у 2022 році», — повідомив він.

Роботи, які виконують за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», наразі охопили 2/3 мосту. Вже встигли посилити прогонові будови та влаштувати монолітну плиту основи мосту, відремонтували поверхні опори, зробили гідроізоляцію.

Попри те, що міст відіграє велику роль у транспортному сполученні регіону, донедавна він був аварійним. За словами місцевих мешканців, рух транспорту супроводжувався коливанням всієї конструкції.

На відновлення мосту витратять 120 млн гривень.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що протягом 2021 року за програмою «Велике будівництво» буде відновлено 6 500 км доріг державного і місцевого значення, а також 245 мостів.

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